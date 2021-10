Us Agropoli: successo con l’Angri, il riepilogo della sesta giornata

Erano solo due le gare di Eccellenza, del girone C, in programma oggi con l’Us Agropoli impegnata sul campo dell’Angri, allenata dall’ex Carmine Turco.

Us Agropoli: successo nel big match con i grigiorossi

I delfini vincono nella sesta giornata con un 2-1 in trasferta maturato al “Novi” di Angri contro i locali, tra i team più attrezzati della categoria. Sono i padroni di casa a passare al 39′ con Alfredo Varsi ma nella seconda frazione i cilentani pareggiano prima con Della Guardia, al 18′, per poi mettere la freccia al 20′ con Yeboah. I ragazzi di Giuseppe Cianfrone salgono cosi a quota 13 in classifica a 2 punti dalla prima piazza ancora della Scafatese. Sull’altro campo cadono a sorpresa proprio i canarini di Severo De Felice che cedono al Faiano: gli ospiti, dopo il primo tempo chiuso 0-0, vanno a segno nella ripresa con Mazzotti, Ruggiero e Ascione nel match chiuso sullo 0-3.

Cinque gli anticipi di ieri: successo per la Calpazio sulla Virtus Cilento

Ben cinque gli anticipi di Eccellenza giocati nel pomeriggio di ieri. L’unico successo interno è della Calpazio che supera la Virtus Cilento: la formazione di mister Marino batte quelle di Castiello per 6-0. Vantaggio capaccese marcato da Siano, al 28′, con raddoppio giunto a pochi secondi dal rientro negli spogliatoi a firma di Coiro. Nella ripresa i locali dilagano con i gol di Coiro, Limatola, Lanza e D’Ambrosio.

Vincono anche San Marzano, Alfaterna e Baronissi.



Vittoria per 1-2 in trasferta sia per il San Marzano che per l’Alfaterna. Gli uomini di Pirozzi regolano il Costa D’Amalfi in vantaggio nel primo tempo, al 28′, con Somma. Nella ripresa la reazione blaugrana iniziata da Spinola, al 13’su rigore, e completata da Maiorano, al 43′.

Blitz in casa del Castel San Giorgio, invece, per l’Alfaterna. Ospiti avanti alla mezzora con Di Giacomo, pronto a raddoppiare al 18′ del secondo tempo. Vana la marcatura dei padroni di casa operata da Vaccaro a dieci minuti dal triplice fischio.

Gli altri due match finiscono per 2-3. Sorriso per il Salernum Baronissi di mister Juri Calabrese trascinato, sul campo del Sant’Agnello, dai guizzi di Cherillo al 20′ e di Senè al 41′. A chiudere i giochi, invece, è Njie al minuto 81′.

Il Buccino Volcei, infine, cade tra le mura amiche contro il Vico Equense: la partenza sprint dei rossoneri con doppio Corsaro, a segno al 9′ e al 17′, viene smorzata dalla rimonta partenopea griffata da Petriccuolo, doppietta, e Marino.