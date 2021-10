Dilettanti: Agropoli, Gelbison e Polisportiva Santa Maria in campo

Si torna in campo nel week-end tra i dilettanti, cinque le cilentane impegnate tra Serie D ed Eccellenza. In scena nel girone I di quarta serie per Gelbison e Polisportiva Santa Maria opposte, rispettivamente, a Portici e Cittanova. In Eccellenza in campo Agropoli con l’Angri e Virtus Cilento e Calpazio, che si incroceranno . Questo il quadro del prossimo turno nel girone I di Serie D e di quello C di Eccellenza e le relative classifiche.

Dilettanti: le gare dell’ottavo turno del girone I di Serie D

Gelbison-Portici

Santa Maria-Cittanova

Castrovillari-Cavese

Biancavilla-Paternò

Fc Messina-Rende

Giarre-Sant’Agata

Licata-Real Aversa

San Luca-Lamezia Terme

Sancataldese-Trapani

Troina-Acireale

LA CLASSIFICA DOPO SETTE GIORNATE

Gelbison, Paternò 17; Cavese, Real Aversa 16; Acireale 14; Sant’Agata, Lamezia Terme, Portici 13; San Luca 12; Licata, Trapani 10; Cittanova 9; Santa Maria 8; Castrovillari, Fc Messina 5; Rende 4; Biancavilla 3; Giarre 2; Troina, Sancataldese 0

Dilettanti: Eccellenza nel girone C in campo le gare del sesto turno

Angri-Agropoli

Calpazio-Virtus Cilento

Buccino Volcei-Vico Equense

Costa d’Amalfi-San Marzano

Sant’Agnello-Salernum

Castel San Giorgio-Alfaterna

Scafatese-Faiano

LA CLASSIFICA DOPO CINQUE GIORNATE

Scafatese 15; Angri 12; San Marzano 11; Agropoli, Castel San Giorgio, Buccino Volcei, Vico Equense 10; Costa d’Amalfi, Sant’Agnello 7; Faiano 4; Calpazio 2; Salernum 1; Alfaterna, Virtus Cilento 0.