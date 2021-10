Agropoli: in vendita 17 immobili comunali

AGROPOLI. Il Comune, retto dal Sindaco Adamo Coppola, ha indetto un’asta pubblica che si terrà il giorno 22 Novembre 2021 alle ore 12:00 presso la casa comunale, per la vendita di immobili e terreni di proprietà dell’Ente.

Gli immobili in vendita

Complessivamente i lotti in vendita sono 17 tra locali commerciali e terreni in Via Pio X, locali utilizzabili come deposito/garage, siti in Viale Europa, terreni ubicati in località Colle San Marco e tre posti auto.

Come partecipare

Per partecipare all’asta pubblica, gli interessati dovranno presentare un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura; indicando il mittente e destinatario con la seguente dicitura: “offerta per l’acquisto del bene immobile” con il numero del lotto, entro e non oltre le 10:00 del 22 Novembre 2021 all’ufficio protocollo del Comune di Agropoli a mezzo posta, oppure a mano dalle 9:00 alle 13:00 tutti i giorni.

Gli immobili vengono venduti a corpo; gli interessati, dovranno acquisire autonomamente tutte le informazioni necessarie sui terreni e gli immobili in vendita. Si procederà, inoltre, anche in presenza di una sola offerta valida purchè pari o superiore alla base d’asta.