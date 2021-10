Rapina in supermercato ad Agropoli, proseguono le indagini

AGROPOLI. Proseguono le indagini sulla rapina avvenuta ieri al supermercato Eté di via Padre Giacomo Selvi. A seguire il caso sono gli uomini della compagnia carabinieri di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello. Intorno alle 14 di ieri un uomo a volto coperto e armato è entrato nell’attività e ha minacciato la cassiera, intimandole di consegnargli i soldi incassati fino a quel momento. Poi è uscito fuggendo a piedi.

Rapina in supermercato: le indagini

Il malvivente per entrare in azione ha scelto un orario in cui erano poche le presenze in zona. Il supermercato, infatti, si trova in una zona dove è presenta una chiesa, un oratorio e la scuola; se avesse agito prima sicuramente ci sarebbe stato più caos.

Gli uomini dell’Arma hanno interrogato la cassiera, visibilmente sotto choc, e gli altri testimoni. Fondamentali potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sia quelle dell’attività privata che quelle comunali presenti sia all’incrocio tra via San Felice e via Selvi che sul Lungomare San Marco.

Per fortuna il bottino non è ingente, alcune centinaia di euro.