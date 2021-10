Paura ad Agropoli, rapina in supermercato

AGROPOLI. Attimi di terrore nel primo pomeriggio ad Agropoli. Una persona è entrata nel supermercato Eté, sito in una traversa di via Padre Giacomo Selvi e, una volta dentro, ha minacciato la cassiera intimandole di consegnare i soldi in contanti presenti all’interno della cassa.

L’episodio è accaduto in una zona posta a ridosso di una scuola e della Chiesa del Sacro Cuore. Ad agire una sola persona a volto coperto che poi sarebbe fuggita a piedi. Pare che il rapinatore fosse armato.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia, guidati dal capitano Fabiola Garello, che hanno avviato le indagini. L’episodio è accaduto intorno alle 14.