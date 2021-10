Ottati punta ai fondi del Ministero per la riqualificazione del territorio

OTTATI. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Elio Guadagno, intende partecipare all’avviso pubblico, indetto dal Ministero dell’Economia per il “finanziamento di rigenerazione urbana“.

Le intenzioni dell’Ente:

L’Ente procederà alla riqualificazione del centro storico e la messa in sicurezza sismica di un immobile appartenente al Comune. L’idea è quella di rigenerare zone degradate e sostenibilità economica.

Si tratta di interventi relativi al miglioramento di servizi che, garantirebbero, un miglioramento delle condizioni di vita della comunità.

L’importo complessivo del progetto dei lavori sarà pari a € 2.784.931,95.

Il Ministero dell’Economia, ha varato un piano per concedere alle Regioni, contributi che serviranno per opere pubbliche come messa in sicurezza degli edifici, interventi di viabilità, la messa in sicurezza dei sistemi di trasporto pubblico e l’efficientamento energetico.