A Roccadaspide una “passeggiata rosa” per la lotta del tumore al seno

L’associazione “Liberamente donne” di Roccadaspide in campo per sensibilizzare le donne e sostenere l’importanza della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno. Domenica 24 ottobre, nell’ambito della campagna “Nastro rosa”, è stata programmata una “passeggiata rosa” per le vie della città.

La partenza è fissata alle 11 da Piazza della Madonnina. Presso la piazza Mario De Marco sarà allestito uno stand per la vendita di gadget a tema il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Ail, l’associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma.

Inoltre sarà possibile prenotare la propria visita gratuita oncologica, psicologica, psicoterapeuta e nutrizionistica, a cura dell’associazione presieduta da Elisa Coviello. L’invito ai partecipanti è ad indossare un accessorio rosa.