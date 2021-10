Superenalotto: a Capaccio un 5 da 15mila euro

La Campania festeggia ancora con il SuperEnalotto. Nel concorso del 21 ottobre, riporta Agipronews, sono stati realizzati in regione due “5” da 15.315,32 euro ciascuno. La prima schedina è stata giocata a Capaccio Paestum, presso l’esercizio sito in via Magna Graecia 391, mentre la seconda è stata convalidata nella tabaccheria di via Aldo Moro 95 a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento.

La caccia al Jackpot prosegue in palio per l’estrazione di sabato ci saranno 99,2 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.