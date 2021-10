Sapri in piazza per l’alta velocità: intervista ad Emanuele Vita | VIDEO

Scatta il conto alla rovescia per la manifestazione di protesta che si terrà domani a Sapri, presso la villa comunale, in favore dell’alta velocità. La città del Golfo di Policastro, come le comunità del comprensorio, è chiamata a scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso al progetto per la nuova Tav che escluderebbe interamente il comprensorio cilentano.

Il progetto, infatti, prevede che a sud di Salerno il tracciato attraversi il Vallo di Diano per ritornare lungo la costa soltanto in Calabria. Esclusi, dunque, tutti i territori costieri.

Sapri, però, non ci sta a perdere l’alta velocità e così, dopo le varie iniziative organizzate nelle ultime settimane e di fronte al silenzio delle istituzioni, ha scelto di mobilitarsi. L’appuntamento è per sabato 23 ottobre a partire dalle ore 9 nella villa comunale.

Della protesta parliamo con Emanuele Vita, segretario del Comitato Civico 1987, promotore della manifestazione in programma domani.