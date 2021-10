Salernitana-Empoli: le probabili formazioni, 21 i convocati di Colantuono

Dopo la seduta di rifinitura di stamattina tempo di convocati e probabili formazioni per la Salernitana opposta domani all’Empoli. Allo stadio “Arechi”, infatti, dopo la sconfitta con lo Spezia i campani saranno attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i toscani di Aurelio Andreazzoli. La gara della nono giornata di Serie A, trasmessa da Dazn, sarà diretta da Daniele Doveri di Roma.

Salernitana-Empoli: le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Strandberg, Gagliolo, Jaroszynski; Kechrida, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. Allenatore: Colantuono.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Tonelli, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco, Pinamonti.

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Empoli. Out: Capezzi, Ruggeri, Bogdan, L. Coulibaly, M. Coulibaly e Veseli,

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo.

DIFENSORI: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.

Le parole di Stefano Colantuono

“La squadra è dispiaciuta per il momento e la situazione. Quando si cambia allenatore è una sconfitta di tutti ma il calcio purtroppo è questo. Personalmente mi auguro di poter lasciare una traccia importante nella storia di Salerno, cercando di raggiungere un obiettivo importante. Sarà un lavoro di grande sofferenza ma con l’aiuto di tutti sono convinto che possiamo farcela. Abbiamo vissuto una settimana molto travagliata per gli infortuni. Dispiace per gli assenti ma dobbiamo pensare a fare una partita importante per fare punti. Siamo in continua evoluzione, domani scenderà in campo la squadra migliore possibile. L’Empoli è una squadra consolidata che gioca un certo tipo di calcio da diversi anni. Sarà una gara molto difficile contro una squadra che gioca molto bene. “La Salernitana rientra in un gruppo di compagini che deve fare un certo tipo di campionato, l’importante è rimanere sempre attaccati ad un gruppo di squadre che lottano per lo stesso obiettivo. In queste prime gare a volte l’episodio ha condannato la squadra sul risultato, ma credo che la Salernitana avrebbe meritato qualche punto in più. Nella seconda parte del campionato le gare sono diverse quindi la strada è ancora lunga e dobbiamo giocarcela fino alla fine”.