Aria umida scorre sull’Italia favorendo un aumento della nuvolosità. Non si tratta però di vere perturbazioni atlantiche che per il momento si fanno attendere. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature stazionarie.

DOMENICA: tempo variabile con alternanza tra sole e nuvole. Possibili deboli piogge sparse nelle aree più orientali del Cilento. Temperature in lieve calo per venti da est.