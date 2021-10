L’Almanacco del 22 Ottobre 2021

Almanacco del 22 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Giovanni Paolo II (Papa Karol Józef Wojtyła)

San Donato di Fiesole (Vescovo)

Sant’Abercio di Geropoli (Vescovo)

San Bertario di Montecassino (Abate e Martire)

San Moderano di Berceto (Moderanno di Rennes, Vescovo)

Etimologia: Donata, il latino “donatus” divenne ben presto un personale in uso tra i primi cristiani, a causa del suo evidente significato beneaugurante: “regalato, donato (da Dio)”..

Proverbio del giorno:

Gallina che non becca ha già beccato.

Aforisma del giorno:

Amate la gente senza chiedere nulla in contraccambio. Anche quando l’altro non vi potrà dare nulla di buono, amatelo. Non vogliate bene ai vostri compagni soltanto perchè sono bravi, perchè scambiano con voi tante cose; vogliate bene anche a coloro che non vi danno nulla. (Don Tonino Bello)

Accadde Oggi:

1982 – Debutta Rambo (38 anni fa): «Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui». È l’avvertimento che il colonnello Trautman rivolge allo sceriffo che ha ingaggiato una vera e propria guerra contro il soldato John Rambo, reduce dalla guerra in Vietnam e perseguitato dal poliziotto per il solo fatto di essere un vagabondo.

1938 – Carlson inventa la fotocopiatrice (82 anni fa): Una matrice caricata elettrostaticamente che, al posto del normale inchiostro, utilizza una polvere nera (più tardi denominata “toner”) per imprimere su un foglio di carta i caratteri neri di un documento originale, precedentemente impressi su di essa.

Sei nato oggi? Se c’è una cosa che non sopporti, è che ti si dica cosa devi fare. Sei impetuoso, impulsivo, sostenuto da una eccezionale forza di volontà e sei convinto di avere sempre ragione. La tua carica è tale che, il più delle volte, riesci a sbaragliare tutti gli ostacoli. In amore sei irresistibile, ma cerca di tenere a freno la gelosia.

Celebrità nate in questo giorno:

1966 – Valeria Golino (54 anni fa): Nata a Napoli, da un germanista italiano e una pittrice greca, ha iniziato la carriera di attrice ad Atene per poi approdare in Italia, scoperta dalla regista Lina Wertmüller.

1913 – Robert Capa (107 anni fa): Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre e con le sue foto ha raccontato i vent’anni che più hanno segnato la storia dell’Europa e del mondo intero.

1968 – Shaggy (52 anni fa): All’anagrafe è Orville Richard Burrel, ma per gli amici (a cui si deve il soprannome, ispirato all’omonimo personaggio di Scooby Doo) e i fan è Shaggy. Nativo di Kingston.

1919 – Doris Lessing (101 anni fa): Fedele testimone del proprio tempo, è stata una scrittrice di grande passione civile che non ha mai mancato di prendere posizione sulle grandi questioni del secondo Novecento.

Scomparsi oggi:

1986 – Albert Szent-Györgyi (34 anni fa): Un’istituzione nel mondo scientifico ungherese, cui diede lustro con i suoi studi sull’acido ascorbico, meglio noto come vitamina C. Nato a Budapest e morto a Woods Hole (Massachusetts) nell’ottobre del 1986.