Nuova Pro Loco di Pisciotta verso il rinnovo delle cariche

PISCIOTTA. Si svolgeranno il 24 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, nel pieno e rigoroso rispetto dei protocolli Covid, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e dei revisori dei conti dell’associazione turistica.

I soci saranno chiamati a scegliere i sette consiglieri che resteranno in carica fino al 2025. Le consultazioni si svolgeranno all’interno del Palazzo Marchesale Pappacoda, dove ha sede la Biblioteca Comunale. I consiglieri eletti entro dieci giorni dovranno poi eleggere presidente e vicepresidente.

“Ci tengo a ringraziare tutti soci ed i componenti del direttivo con i quali ho condiviso quattro anni di proficuo lavoro che ci ha visto impegnati su più fronti – afferma il Presidente uscente Giancarlo Agresta.

Così come voglio ringraziare tutte le realtà pubbliche, le associazioni presenti sul territorio comunale e le attività commerciali con le quali abbiamo collaborato senza mai tirarci indietro; avendo come unico obiettivo quello di promuovere e valorizzare la nostra amata Pisciotta.

Dal primo giorno d’insediamento abbiamo considerato la Pro Loco un bene di tutti e non legato a pochi singoli; fare associazionismo significa mettersi in gioco, cercando tutti i giorni di migliorare e salvaguardare il nostro territorio”.

Ringrazio infine tutti i cittadini per la vicinanza e il supporto dimostrato in questi anni – aggiunge – e ci tengo a sottolineare come tutte le procedure di votazione seguiranno un rigido protocollo e saranno in totale sicurezza“- conclude.