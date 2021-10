5 sfumature di developer: le figure più richieste dall’app al web

Attualmente fra le figure più richieste si trova quella dello sviluppatore, comunemente noto anche come developer. Si tratta di una professione dalle mille sfaccettature, essenziale per la maggior parte dei processi che si celano dietro le quinte del web (e non solo). Ci si trova di fronte ad un lavoro che può regalare enormi soddisfazioni anche a livello economico, oltre che una serie di prospettive di crescita e di carriera molto interessanti. Ecco perché oggi passeremo insieme in rassegna le figure più richieste in questo ambito.

Le figure di developing più richieste dall’app al web

Si comincia con l’app developer, ovvero colui che si occupa della programmazione delle applicazioni. Va detto che questa figura non è necessariamente legata al mobile: anche se oggi per app intendiamo spesso i programmi per smartphone e tablet, in realtà in questo insieme finiscono anche i software per computer e altri dispositivi.

Al secondo posto, in rigoroso ordine alfabetico, troviamo il blockchain developer. Questa figura si occupa della programmazione di tools aventi a che fare con settori particolarmente sensibili come la finanza. Deve dunque possedere una conoscenza approfondita degli algoritmi della blockchain e dei sistemi di crittografia avanzata.

Terzo in classifica, ecco il game developer. Come spiega il suo stesso nome, questo professionista si occupa della programmazione di videogiochi, e si tratta di una delle professioni ad oggi meglio remunerate. Va detto che nel settore del game developing possono trovarsi diverse figure, ognuna delle quali specializzata in determinati ambiti (grafica, fisica, sonoro, IA, collisione degli elementi e molto altro ancora).

Un’altra figura degna di citazione è il security software developer, una professione che negli ultimi anni è diventata essenziale per le aziende. Questo professionista si occupa della programmazione dei software caratterizzati da elevati livelli di sicurezza informatica. Spesso crea da zero questi programmi, ma capita anche che li modifichi alzando il loro grado di protezione.

Si chiude questa lista con il web developer, una professione di forte responsabilità poiché si inquadra generalmente in un contesto lavorativo di tipo corporate. In linee generali, questa figura si occupa della programmazione degli applicativi online, effettua attività di testing del sito web e dei codici per individuare errori e malfunzionamenti nel sistema, e verifica che tutti i dispositivi funzionino in maniera corretta. A questo controllo preliminare si affianca poi un lavoro di manutenzione, controllo e sviluppo costante dei siti web aziendali. Per poter svolgere la professione è quindi necessario avere un background di conoscenze attinenti alla programmazione informatica, da affiancare ad altre competenze tecniche che si possono acquisire seguendo un corso specifico per diventare sviluppatore web.

Prima di concludere, è importante specificare che il settore del web developing in realtà prevede 3 sotto-figure. Il front end developer si occupa della programmazione della parte di software che l’utente potrà vedere con i propri occhi, mentre il back end developer programma il codice che l’utente non vede, e che serve per far funzionare l’applicativo. Infine, il full stack developer si occupa di entrambi gli aspetti, ed è ovviamente una delle figure più ricercate oggi.