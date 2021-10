Padula: ponte di Caiazzano a rischio chiusura

PADULA. Il ponte di Caiazzano a rischio per problemi strutturali, sopralluogo del consigliere regionale Tommaso Pellegrino. L’infrastruttura ricade nel territorio di Padula e collega la città della Certosa con Sassano ed in seguito ad una verifica da parte dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Salerno é stato rilevato il cedimento di un pilastro centrale.

Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del ponte e si è attivato con la Provincia per per far sì che si possa arrivare in tempi rapidi ad una soluzione del problema.

“Sono in costante contatto – ha dichiarato Pellegrino – con il dott. Domenico Ranesi, Dirigente del settore viabilità e trasporti della Provincia, e con i sindaci di Padula e Sassano, per fare in modo che in tempi rapidi vengano ultimate le procedure per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Mi rendo conto del disagio che molte persone stanno vivendo, ma la priorità deve essere dalla alla sicurezza e per questo ringrazio la Provincia per aver fatto fare i sopralluoghi su diversi ponti per verificarne le condizioni strutturali”.