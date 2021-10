Incidente sul lavoro a Polla: operaio cade da un capannone e muore

POLLA. Incidente sul lavoro a Polla. Un operaio di 71 anni è deceduto questa mattina mentre si trovava nella zona industriale del centro valdianese. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, si trovava sul tetto della struttura dove sono in corso delle opere. Per cause da accertare sarebbe caduto giù.

Incidente sul lavoro a Polla: i soccorsi e il decesso

Terribile l’impatto col suolo dopo un volo di circa dieci metri. Subito sono scattati i soccorsi.

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo era residente a Sala Consilina.