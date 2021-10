FC Lamezia Terme-Gelbison: successo di misura per i vallesi

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il settimo turno del girone I di Serie D. La Gelbison era di scena in trasferta contro FC Lamezia Terme allo stadio “Guido D’Ippolito”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il pari di domenica scorsa contro il San Luca. La gara dei cilentani, diretta da Dario Acquafredda di Molfetta, termina 1-2 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 17 punti in testa alla classifica.

FC Lamezia Terme-Gelbison: il primo tempo

Parte bene la Gelbison che prova a fare la gara sin dalle battute iniziali, nonostante le ripartenze calabresi. Nei minuti iniziali D’Agostino esce fuori area per anticipare di testa gli avanti di Erra. Per arrivare alla prima occasione bisogna attendere al 20′ quando i padroni di casa con Laribi cercano la conclusione appena da fuori area che è però facile preda di D’Agostino. Al 23′ è però la squadra vallese a passare in vantaggio: dopo un piazzato di Uliano la palla arriva a Gonzales che in scivolata arriva per primo girando la palla oltre le spalle di D’Andrea.

Al 27′ Uliano sfiora il palo alla desta di D’Andrea e dopo due minuti ancora cilentani pericolosi su una punizione dal limite di Gagliardi, che però si perde sul fondo. Sul fronte opposto al 32′ Laribi spara alto, invece, dopo una bella giocata di Provazza. Al 42′ ancora Tipaldi, sugli sviluppi di un corner, prova a calciare verso la porta di D’Agostino che però para senza particolari patemi. La prima frazione si chiude cosi sul parziale di 0-1 per i rossoblù.

La ripresa

Al 4′ Da Dalt prova ad inventare per Maritato, in leggero ritardo sulla sfera. La Gelbison riesce però a sorprendere i padroni di casa con una prodezza dalla distanza di Gagliardi che calcia in maniera potente sorprendendo D’Andrea per il 2-0 ospite. Dopo due giri di lancette Bollino impegna D’Agostino su angolo: il portiere vallese ci mette i guantoni per allontanare la sfera. Una gara vibrante vede al 13′ Khoris mancare di poco l’aggancio su un traversone di Ferrara mentre Uliano pochi secondi dopo batte alto una punizione dai 25 metri. Il Lamezia accorcia le distanze al 17′ quando su una mischia in area Provazza riesce ad angolare, da pochi metri, la palla oltra la linea con D’Agostino che aveva chiuso pochi secondi prima su una conclusione di Maritato.

A distanza di un minuto Khoris si becca il secondo giallo dopo un contrasto a palla alta, lasciando la Gelbison cosi in 10. I padroni di casa crescono e con Provazza calciano al 25′ senza centrare la porta dei vallesi, non va meglio a Conti che alla mezzora mette solo potenza nel suo tiro che termina altissimo. Nel finale il Lamezia prova con tanti traversoni e palle lunghe a scardinare la difesa cilentana che tiene botta.

Il tabellino

Marcatori: Gonzales 23′ pt, Gagliardi 9′ st, Provazza 17′ st

Lamezia Terme (4-3-3) D’Andrea, Miliziano, Sirignano, Camilleri, Tipaldi, Corapi (37′ pt Salandra), Maimone (34′ st Umbaca), Laribi (23′ st Bezzon), Da Dalt (11′ st Bollino), Maritato, Provazza (27′ st Sandomenico).

A disp: Guerra, Vitolo, Tringali, Amendola,. All: Erra.

Gelbison (3-5-2) D’Agostino, La Gamba (25′ st Pipolo), Gonzales, Fois, Cardore (40′ st Frulla), Uliano, Conti, Chinnici (11′ st Ferrara), Pinto, Gagliardi (32′ st Oggiano), Khoris.

A disp: Di Fiore, Barbetta, La Vardera, D’Angelo. All: Esposito.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta (Spagnolo -De Palma)

Ammoniti: Cardore. Khoris, Miliziano Espulso: Khoris 18′ st Recupero: 1′ pt, 5’st. Corner: 3-0