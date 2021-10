Covid uccide 38enne nel salernitano: aveva paura del vaccino

Una donna di 38 anni, residente a Cava dei Tirreni, è morta a causa del covid. Da tre giorni accusava sintomi influenzali con febbre alta. Lunedì sera i familiari hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che lunedì sera hanno trovato la malcapitata con problemi respiratori.

Dopo un primo massaggio cardiaco la 38enne è stata trasferita in ospedale, qui si è scoperta la sua positività al covid. Purtroppo, però, nonostante le cure dei sanitari non c’è stato nulla da fare. Pare che la donna non fosse vaccinata e che avesse paura a sottoporsi al vaccino.

La donna viveva in una frazione di Cava con la sorella e la figlia ma era originaria di Scafati.