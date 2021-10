Serie D girone I: turno infrasettimanale alle porte, trasferte per le cilentane

Torna in campo nel pomeriggio di domani il girone I di Serie D, con il programma il turno infrasettimanale valido per la settima giornata di campionato. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria.

Serie D girone I: le designazioni arbitrali del settimo turno

Cavese -Biancavilla (Gilberto Gregoris di Pescara)

Acireale -Giarre (Marco Peletti di Crema)

Citta Di S.Agata- Castrovillari (Paul Leonard Mihalache di Terni)

Cittanova- Troina (Vito Guerra di Venosa)

Trapani -Pol. Santa Maria Cilento (Gianluca Martino di Firenze)

Football C. Lamezia Terme- Gelbison (Dario Acquafredda di Molfetta)

Paternò- Licata (Giuseppe Rispoli di Locri)

Portici -.Fc Messina (Edoardo Gianquinto di Parma)

Real Aversa -San Luca (Valerio Vogliacco di Bari)

Rende- Sancataldese (Costantino Cardella di Torre Del Greco)

Cilentane in trasferta nel turno infrasettimanale

Alle ore 15:00 gara in esterna per la Polisportiva Santa Maria allenata da Angelo Nicoletti. I giallorossi, reduci da successo interno con il Città di Sant’Agata saranno di scena contro il Trapani allo stadio “Provinciale” . Alle ore 18:00, invece, al “Guido D’Ippolito” la Gelbison farà visita al Lamezia. Seconda trasferta consecutiva per i rossoblù di mister Gianluca Esposito che cercheranno il bottino pieno dopo il pari di domenica contro il San Luca.

La classifica del girone I di Serie D dopo sei turni di campionato

Real Aversa 15; Gelbison, Paternò 14; Cavese, Lamezia Terme, Portici 13; Sant’Agata 12; Acireale, San Luca 11; Licata 10; Cittanova 9; Santa Maria 8; Trapani 7; Castrovillari 4; Biancavilla 3; Fc Messina 2; Rende, Giarre 1; Sancataldese 0, Troina -3.