Designer e leader internazionali alla Parigi Fashion Week 2021

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, i brand e i leader internazionali sono tornati allo spettacolo fisico. Compresa la casa di lusso francese Balmain e molte altre.

Una serie di presentazioni settimanali di designer tenute semestralmente a Parigi, in Francia.

Questo è l’anno in cui abbiamo avuto il piacere di catturare i momenti iconici e di essere presentati a uno dei leader del settore.

La pandemia ha mandato tutto a monte, ma per le sfilate della primavera 2022, Parigi è tornata alla grande.

Come persona che è un modello ben noto, Hiroe (Hiroe Hirosawa) arrivata dal Giappone, è salito sul palco della passerella per Tiffany Brown Designs e altri noti designer hanno mostrato al pubblico i design eleganti e accattivanti.

Nata nella prefettura di Hyogo, Hiroe ha imparato la metodologia del camminare, che l’ha ispirata ad evolvere i suoi modi di pensare e di vedere ciò che la circonda. Dopo aver creato i suoi propri metodi, nel 2008, ha fondato WOMANS co.inc, uno studio di trucco del corpo specializzato nel potenziamento delle donne.

I suoi servizi sono diventati molto popolari tra i clienti, ed è diventato uno studio ben noto che 15.000 persone hanno visitato e frequentato nell’arco di 8 anni.

Quest’anno la settimana della moda di Parigi, più che mai, sembrava una stagione di rinnovamento: nuovi designer emergenti da tenere d’occhio, nuove modelle e leader globali per cui entusiasmarsi. Hiroe non fa eccezione e il suo background unico è sicuramente da prendere in considerazione.

Modella / Beauty Producer. Presidente della WOMANS Inc. Finalista del 3° Concorso Nazionale di Bellezza dove si presenta una donna attraente oltre i 35 anni, Produttrice Generale del Beauty Camp per Miss Universo prefettura di Hyogo.

Hiroe ha condiviso:

“Credo che la vera ricchezza e la bellezza essenziale sia nel riconoscere, amare e lucidare la bellezza che è già dentro di te. Credo che la vera ricchezza e la bellezza essenziale sia riconoscere, amare e curare la bellezza che è già dentro di te, e lucidarla in modo che diventi una luce che brilli intorno a te. Possiamo vedere quanto potenziale ha il nostro vero io, e possiamo creare increspature che fanno sorridere la gente semplicemente affinando la bellezza e la ricchezza che è già dentro di noi e facendo splendere la luce che noi stessi emettiamo.”

Nel 2017, Hiroe ha lanciato un’accademia di bellezza per modelle per le donne al fine di fornire opportunità per la donna di sfidare se stessa nel raggiungere la se stessa che desidera.

Hiroe è attualmente attiva come docente e produttore con il desiderio di aumentare il numero di persone che illuminano la società potenziando e facendo splendere la loro unicità.

Hiroe commenta:

Non posso fare a meno di essere commossa dal fatto che io, che pensavo di non poter fare nulla, posso illuminare gli altri e la società con così tanto amore e luce. Il nostro ideale è quello di aiutare le persone che possono aver guardato verso il basso o che hanno bisogno di coraggio per imparare come possono rafforzare e navigare se stesse per brillare in modo unico. Crediamo che la vera bellezza non riguardi ciò che si vede in superficie, ma ciò che non si vede. Soprattutto cose come i pensieri, le abitudini e l’amore.

Oltre alle lezioni di camminata e di posa per le giovani generazioni, ha sviluppato un suo metodo originale che insegna l’importanza di continuare a sfidare sé stessi indipendentemente dai cambiamenti delle fasi della vita, e si concentra sull’educare le donne ad amare e ad avere fiducia in se stesse.

Quando ho perso la fiducia in me stessa in passato, mi sono affrontata a testa alta, anche se non volevo. E ho scoperto qualcosa di molto semplice e molto importante. La bellezza, l’abbondanza, le risposte che cerchi sono già dentro di te… Credo di aver cercato così lontano da aver dimenticato di provare emozioni. Molte donne giapponesi hanno molto fascino, ma potrebbero non avere l’opportunità di mostrare come realmente sono. Quando esprimi le tue emozioni sincere e il tuo amore al massimo, la tua bellezza risplenderà gradualmente e alla fine illuminerà il mondo intorno a te come il sole.

Il suo metodo di camminata, che è stato ideato sulla base del suo esperimento fallimentare della dieta, è popolare tra le donne che vogliono cambiare il loro modo di camminare e trovare il loro modo di vivere.

“La mia taglia di vestiti è cambiata”, “La mia vista e il mio pensiero sono migliorati”, “La forma delle mie gambe è cambiata dopo una sola lezione”, “Il mio mal di schiena è guarito” e “Mi hanno detto che la mia postura è diventata più bella” sono commenti comuni e feedback che vengono condivisi dai clienti di Hiroe. La sua comunità e i suoi fan sono casalinghe, istruttori, impiegati, donne medico, infermiere, fisioterapisti e dirigenti.

Negli ultimi anni, oltre alle lezioni di camminata che cambiano il modo in cui cammino e riconquisto la mia vita, sono stata anche attiva come produttrice nel Japan Beauty Development and Event Management per formare donne attive in Giappone e all’estero, vincendo una dopo l’altra offerte e partnership da grandi aziende attraverso eventi e produzioni.

Non è una sorpresa che questa stagione a Parigi abbia visto uno degli schieramenti più variegato di designer emergenti e leader globali, con molti che erano completamente nuovi per mostrarsi nella città delle luci.

La Parigi Fashion Week 2021 ha sicuramente abbagliato i visitatori con il glamour e soprattutto ci ha benedetto con leader di talento come Hiroe. La settimana della moda parigina 2023 è sicuramente da tenere d’occhio per esplorare l’innovazione emergente e la presenza luminosa che sta illuminando i mondi oltre la moda.