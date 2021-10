Aree gioco inclusive: fondi per i comuni del Cilento

Dalla Regione Campania risorse per cinque comuni del Cilento. Serviranno per acquistare e installare giochi destinati a minori con disabilità. L’obiettivo è quello di creare aree gioco inclusive. Tra i comuni ammessi a finanziamento ci sono Agropoli, Camerota, Capaccio Paestum e Roccadaspide, cui si aggiungono in Provincia di Salerno anche Angri e Bellizzi.

Aree gioco inclusive: le risorse della Regione

La Regione ha destinato l’importo 200mila euro in favore dei Comuni campani per sostenerli, con 5mila euro ciascuno, nella realizzazione di aree-giochi inclusive e di sostenere prioritariamente quelli con maggiore popolazione, a partire da quelli superiori ai 50.000 abitanti e che comunque non abbiano già beneficiato di precedenti contributi.

Complessivamente sono 40 i Comuni inseriti in graduatoria i cui progetti sono ammissibili e finanziabili: i primi 20 saranno finanziati con fondi a valere sulle risorse del bilancio gestionale 2021 mentre il secondo gruppo avrà fondi a valere sulle risorse del bilancio gestionale 2022.

Nelle prossime annualità, è specificato, si attingerà all’elenco dei Comuni che, pur avendo manifestato l’interesse ad ottenere il contributo non potranno accedervi per la carenza delle risorse attualmente disponibili in Bilancio.