Agropoli, illuminazione sulla via del Mare, al via i lavori

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Adamo Coppola, darà il via domani agli interventi di installazione della pubblica illuminazione sulla via del Mare, dalla località Marotta al confine con il comune di Laureana Cilento.

Un intervento di estrema importanza che garantirà più sicurezza su una strada particolarmente trafficata, quella che collega Agropoli con Castellabate e gli altri comuni della fascia costiera del Cilento. Qui insistono anche diverse abitazioni.

I lavori sono stati finanziati per centotrentamila euro da parte del Ministero dell’Interno. La pubblica illuminazione sarà realizzata sfruttando la tecnologia a LED che garantirà efficienza del servizio e al contempo risparmi sui consumi.

L’opera rientra nell’ambito degli interventi di ampliamento della rete di pubblica illuminazione della città e segue quelli relativi al tratto tra Agropoli Nord e località Mattine, che pure fino a pochi mesi fa risultava privo di corpi illuminanti.

«Con questi lavori interveniamo su una strada provinciale che attraversa il nostro comune. Avevamo necessità di garantire più sicurezza – spiega il sindaco Adamo Coppola – la via del Mare, infatti, a causa della sua conformazione, in alcuni punti è caratterizzata da insidie determinate dalla scarsa visibilità. Purtroppo è stata più volte teatro anche di incidenti, talvolta con esiti fatali. Ecco perché, d’accordo con la Provincia, abbiamo deciso di farci carico dei lavori per illuminarla interamente, assicurando un servizio in più anche ai residenti».