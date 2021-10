Giornate dedicate alla prevenzione a Vallo e Sapri

Continua anche nel Cilento la campagna dell’Asl Salerno “Mi voglio bene”, partita nei giorni scorsi da Salerno. Dopo Capaccio e Agropoli, oggi il camper dell’Asl per le visite gratuite sarà a Vallo della Lucania. Domani, 19 ottobre, sarà invece a Sapri.

Medici esperti scenderanno in piazza per effettuare controlli gratuiti. Sarà possibile sottoporsi ai seguenti esami: pap test a donne dai 25 ai 64 anni, mammografia a donne dai 50 ai 69 anni, colon retto ad uomini e donne dai 50 ai 74 anni e melanoma per tutti.

È fondamentale sottolineare l’importanza della prevenzione, in quanto i test periodici permettono di individuare e magari prevenire possibili tumori al collo dell’utero, al seno, all’intestino e alla cute.

La tappa di Vallo della Lucania è in programma in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 18. A Sapri, invece, nel medesimo orario, domani il camper sarà in corso Italia. Il 20 ottobre appuntamento anche a Policastro in via Duomo. Il camper Asl, infine, sarà a Sala Consilina il 21 ottobre il prossimo 21 ottobre presso il campo “Rossi”