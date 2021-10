Casal Velino: tre i progetti per i precettori del reddito di cittadinanza

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, ha approvato i progetti PUC per i beneficiari del reddito di cittadinanza, che saranno attivi fino al 30 Settembre 2022.

Nello specifico saranno 3 i progetti di utilità collettiva: “supporto in comune”, “puliamo Casal Velino” e “manutentiamo Casal Velino“.

Queste le attività da svolgere

I beneficiari dovranno svolgere diverse mansioni per valorizzare il territorio. Pulizia e manutenzione degli uffici comunali, sistemazione del verde pubblico, quindi potatura di piante e fiori presenti nelle aiuole; attività di tinteggiatura, vuotatura dei cestini portarifiuti per la raccolta differenziata, manutenzione delle strade, riparazione di panchine e supporti vari.

Sarà di 25 persone il numero dei beneficiari, che verranno individuate dai Servizi Sociali in base alle loro competenze e alla loro storia sociale.

I soggetti impiegati nelle attività, saranno, inizialmente, affiancati, da operatori nei diversi settori del progetto; saranno seguiti da tutor in grado di supportarli nello svolgimento delle mansioni. Il Comune, inoltre, provvederà a fornire degli appositi presidi di sicurezza, come strumenti di protezione.

“L’obiettivo di questi progetti è quello di rendere il paese più vivibile. Questo progetto ha una duplice finalità: da un lato offre al soggetto destinatario dell’intervento la possibilità di sentirsi parte attiva della società. Dall’altro incrementa il senso del rispetto del proprio territorio, rendendo fruibili strutture pubbliche anche di interesse artistico/ culturale”- fanno sapere da palazzo di Città.