Camerota, gommone in avaria: a bordo il cadavere di un uomo

Dramma nel mare di Marina di Camerota, un uomo senza vita è stato trovato a bordo di una imbarcazione alla deriva, nei pressi della spiaggia del Mingardo. Sono stati alcune persone presenti in spiaggia a segnalarlo.

Immediato sul posto l’intervento degli uomini della guardia costiera di Palinuro guidata dal capitano Amalia Mugavero, che sono giunti sul posto e, saliti a bordo del natante, hanno rinvenuto il cadavere. Si tratta di una persona di 61 anni. Il natante è stato trasportato in porto. Sul posto il medico legale e i Carabinieri della stazione di Camerota, guidati dal comandante Francesco Carelli.

Il decesso è sopraggiunto probabilmente per cause naturali, forse un infarto improvviso. La capitaneria sta procedendo all’identificazione. La vittima era in costume, forse aveva fatto una immersione. Si tratta di un cittadino romano. Alcuni familiari stanno intervenendo per il riconoscimento. La salma si trova presso l’ospedale di Vallo.