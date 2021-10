Agropoli: mensa scolastica al via oggi

Prenderà il via oggi (lunedì 18 ottobre) nelle scuole di Agropoli il servizio mensa.

Assicurerà agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata e agevolerà la presenza alle iniziative didattiche e non, programmate nei rientri pomeridiani.

La refezione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola. Agli studenti sarà proposta una dieta studiata nel rispetto della salute e dando priorità ai prodotti locali.

Mensa scolastica: il servizio

Come negli anni scorsi, inoltre, il Comune garantirà anche l’attivazione di una cucina per la preparazione di pasti speciali, dedicati ai bimbi celiaci.

Soltanto presso l’istituto Gino Rossi Vairo l’avvio del servizio è fissato per il prossimo 3 novembre.

I commenti

«Con la partenza del servizio di refezione, l’attività scolastica finalmente può dirsi ripresa a pieno regime – dice il sindaco Adamo Coppola – dopo oltre un anno in cui è stato necessario fare i conti con le tante limitazioni dovute alla pandemia, la mensa rappresenta un altro passo verso la normalità, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza».

«Anche quest’anno abbiamo attivato il servizio mensa in tempi brevi per garantire a tutti gli studenti di poter partecipare a pieno alle attività scolastiche – dichiara il consigliere delegato alla pubblica istruzione Franco Crispino – l’Amministrazione, assieme al personale degli uffici e della mensa, opererà un controllo continuo sulla qualità del servizio, così come i genitori giustamente richiedono».