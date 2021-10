Ad Ottati una panchina bianca per le vittime della strada

OTTATI. Sul territorio comunale, sarà installata una panchina bianca in onore delle vittime della strada. L’iniziativa dell’Ente, in collaborazione con l’Associazione “Ebiketourcilento”, vuole essere un modo per sensibilizzare gli automobilisti, soprattutto i giovanissimi, a rispettare il Codice della strada; sono diversi gli incidenti registrati anche nel comprensorio del Cilento, taluni purtroppo mortali.

In Italia, ogni anno, si cerca un modo per ovviare ai tanti incidenti che si registrano sulle strade con l’obiettivo di individuare strategie, misure e azioni efficaci da intraprendere per dimezzare il numero di decessi sulle strade italiane. Nonostante questo la violenza stradale, purtroppo, non si ferma.

La scelta di una panchina bianca per ricordare le vittime della strada non è casuale: “Bianca perché le vittime della violenza stradale sembra che non le veda nessuno. È un invito a provare empatia con chi ha vissuto le conseguenze di questo trauma, ognuno di noi può fare la sua parte”– fanno sapere da palazzo di città.