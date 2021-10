La ricetta: ciambellone della nonna al caffè

Per una sana e golosa colazione le nonne non fanno mai mancare a tavola un delizioso ciambellone vediamo insieme come prepararne uno al caffè. Pronti?

Ecco gli ingredienti:

Per uno stampo di 24 cm di diametro ci occorreranno: 3 uova fresche intere, 170 gr di zucchero bianco, mezzo bicchiere di latte (c.a. 100 ml), mezzo bicchiere di olio, mezzo bicchiere di caffè amaro ristretto, 300 gr di farina, 1 bustina di lievito per dolci e un cucchiaio di cacao zuccherato.

Il procedimento:

Procediamo così, con uno sbattitore elettrico lavoriamo le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema bianca e spumosa, aggiungiamo i liquidi ed infine la farina setacciata unita al lievito. Dividiamo l’impasto ed in una metà uniamo il cacao.

Versiamo nello stampo unto ed infarinato la nostra base alternando quella solo al caffè e quella con cacao. Inforniamo a 175° per 45 minuti (prova stecchino).

Per la glassa al caffè:

Intanto prepariamo la glassa con 200 gr di zucchero al velo e caffè caldo amaro ristretto q.b. per ottenere una crema liscia e densa. Sforniamo, sformiamo e cospargiamo il ciambellone con la glassa, decoriamo con gocce di cioccolato fondente al caffè.

Per un gusto più intenso possiamo aggiungere un cucchiaino di caffè solubile o come nell’antichità la posa del caffè.