Villammare: “la sughera centenaria è in sofferenza”

VIBONATI. «La centenaria sughera di Villamamre è in sofferenza». A lanciare l’allarme Paolo Abbate, attivista del WWF. L’albero monumentale è situato a ridosso della SS18; è considerato un vero e proprio monumento naturale del Comune e da un po’ di tempo sembra in uno stato non ottimale.

«La grande sughera dell’Oliveto che vide lo sbarco di Carlo Pisacane, è in forte sofferenza: Il suo fogliame si presenta quasi secco ed è ben visibile nel tronco che sporge sulla statale 18», spiega Abbate.

La centenaria sughera è stata inclusa con la legge 10 del 2013, che deputa il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nell’elenco (scheda 188) degli alberi monumentali della Campania, e dovrebbe essere tutelata e conservata dalle amministrazioni locali.

«Il fatto è stato più volte segnalato al sindaco di Vibonati e autorità competenti ma senza risultati evidenti», accusa Abbate. La nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Manuel Borrelli, potrebbe dover garantire attenzione proprio ad interventi per salvaguardare la storica sughera.