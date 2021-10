Agevolazioni per i neo sposi: l’esempio di Pertosa

PERTOSA. L’amministrazione comunale, retta dal Sindaco Domenico Barba, ha annunciato che non farà pagare la tassa sui rifiuti alle coppie che si sono sposate nell’anno 2020-2021.

Le agevolazioni per i neo sposi

Queste le agevolazioni previste:

Per utenze non domestiche: applicazione d’ufficio di riduzioni per fasce, dall’80% al 30% della quota variabile

Per utenze domestiche: riduzioni a domanda per fasce di reddito certificate dall’ISEE, a partire dal 50% della quota variabile.

La domanda va presentata, allegando l’ISEE, entro il 30 ottobre al protocollo comunale o via PEC all’indirizzo anagrafe.pertosa@asmepec.it

L’iniziativa è diretta a giovani coppie che abbiano contratto unione civile o religiosa nel 2020; nel 2021 esenzione d’ufficio.