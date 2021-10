Sr418 Roscigno – Bellosguardo: al via i lavori

La Provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza della SR 418 Roscigno-Bellosguardo ricadenti nel comune di Roscigno, dell’importo netto di 73.187,91 euro.

Sr418: i lavori

I lavori iniziano in queste ore e consistono nella regimentazione acque piovane e rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso caldo e successiva rullatura, al Km 0+500.

“Apriamo nuovi cantieri – dice il Presidente della Provincia Michele Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”