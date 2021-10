Spezia-Salernitana: le probabili formazioni, solo 21 i convocati granata

Dopo la seduta di rifinitura di stamattina tempo di convocati e probabili formazioni per la Salernitana opposta domani allo Spezia. Allo stadio “Picco”, infatti, dopo la vittoria con il Genoa i campani saranno attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i liguri di Thiago Motta. La gara dell’ottava giornata di Serie A, trasmessa da Dazn, sarà diretta da Valerio Marini di Roma 1.

Spezia-Salernitana: le probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Bertola; Maggiore, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi; Manaj. Allenatore: Motta

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Kastanos; Simy, Gordo. Allenatore: Castori.

I convocati granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Spezia e Salernitana. Frédéric Veseli non convocato in quanto in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dalla Nazionale

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo.

DIFENSORI: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Djuric, Gondo, Simy, Vergani.

Le parole di Fabrizio Castori

“Quella di domani è una gara importante che vale molto, sarà una partita da battaglia e non ci spaventa. Abbiamo le qualità, le caratteristiche e le capacità per affrontarla nel migliore dei modi. Ci vorrà l’atteggiamento e lo spirito giusto, la squadra dovrà scendere in campo con la determinazione necessaria per portare a casa un risultato positivo. Dispiace sempre quando manca qualcuno ma la squadra deve imparare a fare di necessità virtù. Le difficoltà ci sono e dobbiamo saperle affrontare, quello che conta è fare risultato. La squadra ha assunto un’identità precisa e deve continuare a confermare i progressi. Gli infortuni sono incidenti di gioco che possono capitare. Mi aspetto una crescita da parte di alcuni calciatori, spero che il campo confermi le sensazioni. La strada intrapresa è quella giusta, bisogna insistere e avere fiducia perché prima o poi arriveranno risultati anche in trasferta”.

I precedenti tra Spezia e Salernitana

Primo incontro in Serie A tra Spezia e Salernitana quello in programma allo Stadio “Picco” sabato 16 ottobre. Si tratta del ventesimo confronto totale tra le due formazioni considerando anche Serie B e Coppa Italia. Il dato relativo ai precedenti recita dieci vittorie liguri e sette successi campani completato da due pareggi.

Pillole sulla gara

Nell’ultima partita di Serie A la Salernitana ha mantenuto per la prima volta la porta inviolata in questo campionato – aveva chiuso la passata stagione di Serie B con due clean sheet consecutivi. Salernitana (149) e Spezia (139) sono le due squadre che contano il maggior numero di respinte difensive dopo le prime sette giornate di questa stagione in Serie A.

Jeroen Zoet dello Spezia (24) e Vid Belec della Salernitana (25) sono due dei quattro portieri con più parate in questo campionato, insieme a loro Emil Audero (25) e Salvatore Sirigu (24).

Milan Đurić è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei nel campionato in corso: 38, almeno otto in più di chiunque altro mentr solo Tammy Abraham (tre) ha colpito più legni di Francesco Di Tacchio (due) in questa Serie A.

Norbert Gyömbér è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di respinte difensive nella Serie A 2021/22 (31).