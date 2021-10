Promozione: Poseidon e Palomonte in campo, Herajon a caccia del primo successo

La quinta giornata del campo di Promozione del girone E offre un programma molto interessante con la Pro Sangiorgese che sfida la capolista per accorciare le distanze, la Sanseverinese contro la Poseidon per la missione sorpasso e Temeraria San Mango – Academy Ebolitana con il fattore punti come comune denominatore. I riflettori si sposteranno anche sulla sfida dell’Herajon contro Giffoni Sei Casali, con i padroni di casa che sono fermi a zero punti in classifica, stesso disco0rso anche per Giffonese – Centro Storico Salerno. La Rocchese in trasferta contro il Palomonte sarebbe pronta a dare l’assalto alla vetta in caso di passo falso delle dirette concorrenti a distanza rispettivamente -1 e -3, Centro Storico Salerno e Sarnese.

Il programma completo

SABATO ORE 15:30

Nocera Superiore R53 – Sporting Pontecagnano Stadio di Nocera Superiore

Pro Sangiorgese – F.C. Sarnese 1926 Stadio Comunale “Domenico Sessa” di Castel San Giorgio

Sanseverinese – U.S. Poseidon 1958 Stadio Comunale “Superga” di Mercato San Severino

Temeraria 1957 San Mango – Academy Ebolitana Stadio “Centro Tecnico Casignano” di Capriglia

DOMENICA ORE 10:30

G.S. Herajon 1956 – Giffoni Sei Casali Stadio Comunale “S. Apadula” di Capaccio

ORE 15:30

Giffonese – Centro Storico Salerno Stadio Comunale “Giuseppe Troisi” di Giffoni Valle Piana

Real Palomonte – Rocchese Stadio “San Biagio” di Palomonte