Ottati, volontari in campo per la pulizia del territorio

Continuano gli appuntamenti con “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale promossa in Italia. Tra gli aderenti anche i Forum dei giovani di Ottati che con il Patrocinio del Comune, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Ebiketourcilento, Ciclo Team Tanagro, Polisportiva Ottati, L’Impronta e la Pro Loco Ottati, sono pronti ad entrare in azione il prossimo 17 ottobre.

“Qualcuno lo raccoglierà” è motto di questa 29^ edizione. Un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati.

Le operazioni di pulizia si concentreranno nel centro storico. La manifestazione è aperta a tutti i cittadini interessati ed i partecipanti riceveranno, oltre alla copertura assicurativa, guanti, pettorina e cappellino. Nell’ambito della stessa manifestazione saranno piantati dei gelsomini donati da Ecoambiente Salerno a cura dei bambini. Inoltre aderendo alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall’associazione Michele Scarponi e Napoli Pedala, sarà installata una panchina bianca in memoria di tutte le vittime della strada e a cura di Cicloteam Tanagro saranno installati dei cartelli salvaciclisti. Ogni bambino che parteciperà a Puliamo il Mondo in bicicletta 2021 riceverà un libro in cambio di una bottiglia di plastica.

Le attività di pulizia saranno svolte nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro dei “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende e amministrazioni cittadine. Il volontariato ambientale ha come obiettivo educare e contribuire a sviluppare il senso civico dei partecipanti. Non è solo ambientalismo, l’iniziativa invita a riflettere anche su temi come integrazione, convivenza e coesione sociale.

L’appuntamento è per domenica 17 ottobre presso la Piazza comunale di Ottati alle 9.30.