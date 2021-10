Morte di Dora Lagreca, continuano le indagini

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Il giorno dopo l’ultimo saluto a Dora Lagreca, prova a tornare alla normalità la comunità di Montesano sulla Marcellana. Il ricordo della tragedia non svanirà, ma si vuole almeno capire quanto realmente accaduto tra venerdì e sabato scorso, in quell’appartamento di Potenza.

L’elemento che sembra chiaro è che tra i due ragazzi ci fosse di recente un rapporto turbolento.

Secondo il legale del fidanzato di Dora Lagreca, Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio, non ci sarebbe stato alcun segnale durante la discussione tra i due tale da far pensare ad un gesto estremo da parte della ragazza.

La lite, secondo le ricostruzioni fatte, sarebbe nata già in auto, mentre i due fidanzati rientravano dalla festa di laurea di una loro amica, alla quale avevano preso parte.

La giovane, una volta rientrata, aveva fatto la doccia, poi forse la lite era proseguita fino all’estremo gesto. Un atto a cui non credono amici e familiari ma che è stato confermato dal compagno nelle cinque ore di interrogatorio. Dagli ultimi esami sembrerebbe appurato che la ragazza era nuda (aveva fatto la doccia) e sarebbe caduta di spalle. Gli esami dei Ris sul parapetto permetteranno di comprendere anche se la giovane si sia aggrappata prima di cadere. Nei prossimi giorni potrebbero conoscersi ulteriori dettagli sia da parte della scientifica che dall’esame autoptico.