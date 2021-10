L’Almanacco del 15 Ottobre 2021

Almanacco del 15 Ottobre 2021:

Santi del giorno: Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)

San Severo di Treviri (Vescovo)

Sant’Eusebia (Vergine di Vercelli)

Santa Fortunata (Martire venerata a Patria)

Etimologia: Teresa, il personale greco “Teiresias”, estremamente raro, cela un’origine ancora sconosciuta. Ebbe larghissima diffusione a partire dal XVII secolo, in onore della Santa che lo rese celebre..

Proverbio del giorno:

Gallina vecchia fa buon brodo.

Aforisma del giorno:

Il matrimonio gode di popolarità perchè combina un massimo di tentazione con un massimo di occasioni (G.B.Shaw)

Accadde Oggi:

1822 – Istituito il Corpo Forestale: Il 15 ottobre 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituì l’Amministrazione forestale destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi. Vestiti con una divisa in panno turchino, con bottoni di metallo dorato, e tesa in testa, il nuovo corpo adottò come stemma araldico un’aquila con sotto il motto «Pro natura opus et vigilantia».

1940 – Esce al cinema “Il grande dittatore” di Chaplin: «Mi dispiace, ma io non voglio fare l’Imperatore: non è il mio mestiere; non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti.» È l’incipit del discorso all’umanità che chiude Il grande dittatore, sublime capolavoro firmato da Charlie Chaplin che debuttò nelle sale americane il 15 ottobre del 1940. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un’azione eroica durante la Prima guerra mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Hynkel (anch’esso interpretato da Chaplin)

1969 – Storica marcia contro la guerra in Vietnam: Con il Moratorium day milioni di persone, in larga parte giovani, sfilarono per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam (1955-75).

1894 – Scoppia l’Affaire Dreyfus: Un quadro sociale di disoccupazione, povertà e rischio di nuove epidemie si scontra con l’inefficienza e la corruzione delle istituzioni. La risposta di queste ultime si traduce, spesso, nella caccia allo straniero, al diverso, a una minoranza religiosa, culturale o sessuale.

Sei nato oggi? Ambizione, coraggio, indipendenza ed energia fanno di te un personaggio affascinante. Nel lavoro puoi contare su collaboratori fidati che ti seguono in tutte le tue imprese, per ardite che siano. In amore sei intenso e passionale, ma non tolleri che venga messa in discussione la tua libertà.

Celebrità nate in questo giorno:

1963 – Valerio Staffelli: Nato a Milano, è un volto noto della TV italiana, dove lavora come giornalista e inviato del tg satirico Striscia la Notizia dal 1996. Portatore di Tapiri d’oro (premio che la redazione di Striscia la Notizia dedica a chi si è distinto in occasioni non propriamente positive), in tutta la sua carriera ne ha consegnato centinaia, ricevendo spesso in cambio reazioni tutt’altro che amichevoli. Indimenticabile lo scontro nel 2003 con l’allora direttore di Rai Uno, Fabrizio Del Noce, finito nelle aule di tribunale.

1844 – Friedrich Nietzsche: Nato a Röcken (frazione della città di Lützen), nella Germania orientale, e morto a Weimar nel 1900, è indicato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale.

1923 – Italo Calvino: Massimo esempio di intellettuale eclettico, Italo Calvino è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Nato a Santiago de Las Vegas de La Habana.

1968 – Matteo Garrone: Regista affermato e di raffinata ricerca formale, frutto della sua formazione artistica giovanile nell’ambito della pittura. Nato a Roma.