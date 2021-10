Grave incidente a Palinuro: quattro veicoli coinvolti | FOTO

CENTOLA. Incidente stradale poco prima delle 9 a Palinuro, sulla Sr562. In un incidente stradale sono rimasti coinvolti un furgone, un camion della nettezza urbana ed un’altra automobile. Violento l’impatto: necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per liberare i feriti dalle lamiere.

Quattro le persone coinvolte, due delle quali in maniera più grave ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Sono state trasportate all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Sul posto i sanitari del 118 e, per ricostruire la dinamica del sinistra regolare il traffico i carabinieri della stazione di Centola e la locale polizia municipale.