L’Almanacco del 14 Ottobre 2021

Almanacco del 14 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Callisto I (Papa e Martire)

San Celeste (Celestio) di Metz (Vescovo)

San Donaziano di Reims (Vescovo)

Santa Angadrisma (Badessa)

Etimologia: Callisto, Derivante dal greco “Kallistos”, che significa “bello, bellissimo”, è un nome attestato già in tempi antichissimi e si ricollega alla dea dell’amore “Kallistò” adorata dai greci. Ebbe grande espansione nel mondo cristiano grazie al culto di molti santi, anche se oggi è scarsamente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno:

Ottobre piovoso, campo prosperoso.

Aforisma del giorno:

L’individualismo si prefigge il più elevato degli obiettivi. (O. Wilde)

Accadde Oggi:

1926 – Esordio di Winnie the pooh: Un orsacchiotto che alla tradizionale golosità per il miele dei suoi simili unisce una particolare predilezione per la poesia. È il protagonista di Winnie the pooh.

1894 – Brevettato il pandoro: Con il Certificato di Privativa Industriale, rilasciato dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del Regno d’Italia al pasticciere di Verona Domenico Melegatti, iniziò la storia del pandoro, tra i dolci più tipici del Natale italiano.

1962 – Scoppia la crisi dei missili di Cuba: Per due settimane il mondo restò col fiato sospeso temendo di essere alla vigilia di una guerra nucleare. A fronteggiarsi le due superpotenze, Stati Uniti d’America e Unione Sovietica.

1947 – Superata la barriera del suono: Nella base aerea di Edwards, in pieno deserto californiano, c’era una piccola folla di civili e militari ad assistere al delicato test che era chiamato a portare a termine Chuck Yaeager.

Sei nato oggi? La tua intelligenza è acuta, veloce e i risultati che consegui, nello studio e nel lavoro, sono brillanti. I tuoi interessi intellettuali potrebbero però portarti a trascurare la tua vita affettiva: scegliere spetta a te, ma sappi che, se lo vuoi, c’è qualcuno che aspetta solo un tuo gesto d’amore.

Celebrità nate in questo giorno:

1927 – Roger Moore: Con sette film all’attivo è il volto più rappresentativo della saga dell’agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 al 1987. Nato a Londra, è una stato una star del cinema.

1906 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso. È ricordata per la sua opera di filosofa e storica.

1894 – E. E. Cummings: Esponente di primo piano della letteratura americana del Novecento, le sue poesie hanno ispirato, e continuano a farlo, scrittori, registi e cantanti.

1950 – Alda D’Eusanio: Nata a Tollo (in Abruzzo), giornalista e conduttrice televisiva. Negli anni Ottanta-Novanta ha avuto molta influenza in RAI, al punto da essere soprannominata la “zarina”.