Manutenzione reticolo idrico: accordo Consorzio – Giungano

Firmato un protocollo d’intesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato idrico tra il Consorzio di Bonifica di Paestum e il Comune di Giungano.



“Dopo quello con il Comune di Capaccio Paestum, è il secondo accordo che stipuliamo con i comuni del territorio di competenza – ha dichiarato il presidente dell’ente consortile, Roberto Ciuccio – fin dall’insediamento, abbiamo deciso di avviare sinergie con tutte le istituzioni del comprensorio per comprendere meglio le necessità degli agricoltori e migliorare i nostri servizi, garantire adeguata pulizia dei canali ed assicurare un’erogazione continua; l’accordo con il Comune retto dal sindaco Giuseppe Orlotti nasce su input del consigliere di nomina provinciale Emilio Nastri, che è proprio di Giungano, il quale ha voluto fortemente questa iniziativa, gestendo tutto l’iter. Ora stipuleremo accordi simili con Altavilla Silentina, Serre e in futuro anche con Albanella quando sarà eletto il nuovo sindaco”.

“È un accordo importantissimo – evidenzia il sindaco Orlotti – ringrazio il concittadino e delegato provinciale Nastri così come il presidente Ciuccio e tutta la sua compagine amministrativa per aver voluto sottoscrivere questo protocollo d’intesa, prezioso per mettere in sicurezza territori che, da tanti anni, sono privi di manutenzione. Le piogge copiose potrebbero mettere a rischio le abitazioni e le aree industriali a valle dell’abitato di Giungano. Dietro autorizzazione del Genio Civile, cui abbiamo già inoltrato richiesta, assicureremo inoltre una manutenzione ordinaria e straordinaria ai corpi idrici superficiali che sono affluenti dei torrenti Tremonti, Solofrone e Mola Savanello. Il Consorzio Bonifica di Paestum sta lavorando benissimo sul territorio, con lavori che, prima d’ora, non si erano mai visti, un dato di fatto evidente che testimonia il grande impegno per il territorio ed attaccamento allo stesso del presidente Ciuccio”.