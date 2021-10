“Mi voglio bene”: anche nel Cilento le giornate dedicate alla prevenzione

Arriva anche nel Cilento la campagna dell’Asl Salerno “Mi voglio bene”, partita nei giorni scorsi da Salerno. L’11, 12, 13, 14 e 15 ottobre, dalle ore 9:00 alle 18:00, l’iniziativa sarà protagonista a Mercato San Severino, Battipaglia, Bellizzi e, successivamente a Capaccio e di Agropoli.

“Mi voglio bene”, l’iniziativa

Medici esperti scenderanno in piazza per effettuare controlli gratuiti. Sarà possibile sottoporsi ai seguenti esami: pap test a donne dai 25 ai 64 anni, mammografia a donne dai 50 ai 69 anni, colon retto ad uomini e donne dai 50 ai 74 anni e melanoma per tutti.

È fondamentale sottolineare l’importanza della prevenzione, in quanto i test periodici permettono di individuare e magari prevenire la morte causata da possibili tumori al collo dell’utero, al seno, all’intestino e alla cute.

Agropoli (15 ottobre) e Capaccio Paestum (14 ottobre) non sono le uniche tappe cilentane: a seguire previsti anche appuntamenti a Vallo della Lucania, Sapri e nel Vallo di Diano.