CUCCARO VETERE. Un progetto per il recupero e il ripopolamento del centro storico. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Cuccaro Vetere, guidata dal sindaco Aldo Luongo. L’Ente ha pubblicato un avviso pubblico diretto ai proprietari delle numerose abitazioni abbandonate. Queste col tempo possono diventare un problema sia per l’aspetto igienico-sanitario che di sicurezza e incolumità pubblica. Ecco perché sono stati invitati i cittadini interessati a manifestare la propria volontà a cedere eventuali beni in proprio possesso.

Un progetto per il recupero del centro storico

Il Comune di Cuccaro Vetere potrebbe procedere all’acquisto degli immobili, sulla base di un regolamento già approvato che disciplina l’acquisizione al patrimonio pubblico di beni abbandonati, disabitati o pericolanti.

Tutto ciò rientra nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana che, fanno sapere da palazzo di città, “ha visto importanti investimenti, non ultimo quello ancora in corso di esecuzione di pavimentazione di parte delle vie comunali con la sistemazione di facciate di abitazioni e delle due chiese”.

Acquisendo gli immobili fatiscente il Comune potrebbe programmare ulteriori opere di riqualificazione del centro storico rendendolo ancora più attrattivo.