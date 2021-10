Camerota: al via interventi sulla Sr562

La Provincia di Salerno consegna nuovi lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Tra le opere in programma ce ne sono alcune che interessano Camerota e nello specifico la SR 562, nella tratta dal Km 2+000 al km 16+000 nel comune di Camerota, per l’importo netto di 135.383,83 euro.

Interventi della Provincia sono in programma anche sulla SP 32, a Colliano e sulla SP 38, dal bivio di Campagna al Bivio di Persano.

“Questi lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – iniziano in questi giorni, condizioni metereologiche permettendo, presumibilmente fra oggi e il 18 ottobre”.

A Camerota i lavori riguardano la manutenzione al piano viario.

“Apriamo nuovi cantieri – conclude Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”