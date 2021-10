Lutto cittadino a Montesano nel giorno dei funerali di Dora Lagreca

Lutto cittadino a Montesano sulla Marcellana nel giorno delle esequie di Dora Lagreca, la giovane originaria del Vallo di Diano ma residente a Potenza è deceduta nella notte tra venerdì e sabato. La 30enne è precipitata dal quarto piano di un palazzo a del Capoluogo Lucano.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia.

A quanto pare il dramma si è consumato dopo una discussione piuttosto accesa avuta con il fidanzato, nella mansarda presa in fitto in via Di Giura.

Il fidanzato di Dora Lagreca ha raccontato ai carabinieri diretti dal capitano Alberto Calabria, i contorni della discussione, accesa, poi le urla di lei che minacciava di buttarsi giù. Il giovane che non è indagato, ha riferito nelle cinque ore di interrogatorio cui è stato sottoposto, di aver tentato di afferrarla proprio mentre Dora scavalcava la ringhiera, non molto alta, del terrazzino della mansarda.

Martedì ci sarà l’autopsia e molti aspetti della vicenda potrebbero essere chiariti.