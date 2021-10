Dramma nel salernitano: 79enne muore schiacciato da trattore

Dramma nel salernitano. Un uomo di 79 anni, Antonio Vassallo, è morto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in un fondo agricolo di località Piani, a Giffoni Valle Piana. L’uomo, bracciante agricolo molto conosciuto in zona, stava collocando i teli tra gli alberi di ulivo.

Qualcosa, poi, è andato storto. La tragedia sabato. Non vedendolo rientrare a casa i familiari hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Questa mattina alle 9.30 si terranno le esequie presso la chiesa di San Lorenzo.