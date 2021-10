Agropoli, Consolato Caccamo lancia la lista “Azione Civica”

AGROPOLI. “E’ ora di rimettersi in gioco”. Consolato Caccamo, già consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, torna in campo e chiama a raccolta quanti abbiano voglia di cambiare la situazione politico-amministrativa locale.

L’obiettivo è lavorare alla creazione di una lista in vista delle prossime elezioni comunali.

Consolato Caccamo lancia “Azione Civica”

«Il mio impegno vuole intendersi verso la creazione della lista che denomineremo Azione Civica, e di cui mi voglio fare promotore e portavoce. L’obiettivo di questa lista è aggregare uomini e donne, giovani e meno giovani alla partecipazione civica», spiega l’ex consigliere comunale.

«Ora più che mai c’è bisogno di metterci la faccia. La nostra città cambia (e migliora), solo attraverso il nostro impegno – prosegue Consolato Caccamo – Sapete che il mio impegno politico è stato da sempre votato alla trasparenza, alla meritocrazia, alla competenza nel fare le cose».

Di qui l’appello: «Vi chiedo pertanto di fare il vostro passo e confermarmi in privato la vostra disponibilità ad uscire allo scoperto e lottare per questi principi».