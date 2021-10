A Paestum uno dei migliori ristoranti di Lusso d’Italia

Il Cilento non smette mai di stupire per i suoi poli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Il ristorante Tre Olivi ospitato nelle imponenti stanze del Savoy Beach Hotel di Paestum si è aggiudicata la 36ª posizione nella classifica dei migliori ristoranti gourmet dell’ospitalità di lusso italiana 50 Top Italy Luxury. Lo chef siciliano Giovanni Solofra, mantiene alto il nome della terra che lo ospita proponendo un menu interessante sotto tutti i punti di vista.

Un fiore all’occhiello sostenuto dall’imprenditore patron Peppino Pagano che investe continuamente nel suo territorio offrendo un prodotto sempre all’avanguardia. Una classifica davvero prestigiosa che vede fra i suoi finalisti i nomi più importanti della gastronomia d’autore italiana che trova al primo posto il famosissimo e pluripremiato chef Antonino Cannavacciuolo con il suo Relais & Chateaux Villa Crespi.

Ecco la classifica completa dei migliori ristoranti gourmet presenti in strutture di lusso per il 2021:

1 Relais & Chateaux Villa Crespi, Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

2 Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Villa Feltrinelli – Gargnano (BS)

3 Borgo Egnazia, Due Camini – Savelletri di Fasano (BR)

4 Rosa Alpina, St. Hubertus – San Cassiano in Badia (BZ)

5 Hotel Hassler Roma, Imàgo – Roma

6 La Dimora, Da Vittorio – Brusaporto (BG)

7 Mandarin Oriental Milan, Seta by Antonio Guida – Milano

8 Casa Maria Luigia, Francescana at Maria Luigia – Modena

9 Brunelleschi Hotel, Santa Elisabetta – Firenze

10 Grand Hotel Duchi D’Aosta, Harry’s Piccolo – Trieste

11 Casa Vissani, Casa Vissani – Baschi (TR)

12 Palazzo Venart Luxury Hotel, Glam – Venezia

13 Grand Hotel Royal e Golf, Petit Royal – Courmayeur (AO)

14 Hotel Eden, La Terrazza – Roma

15 Aman Venice, Arva – Venezia

16 Grand Hotel Principe di Piemonte, Il Piccolo Principe – Viareggio (LU)

17 Il San Pietro di Positano , Zass – Positano (SA)

18 Four Seasons Hotel Firenze, Il Palagio – Firenze

19 Il San Corrado Di Noto, Principe di Belludia – Noto (SR)

20 Punta Tragara Hotel, Le Monzù – Capri (NA)

21 Hotel Il Pellicano, Il Pellicano – Porto Ercole (GR)

22 Grand Hotel Timeo – A Belmond Hotel, Otto Geleng – Taormina (ME)

23 Terra – The Magic Place, Terra – Sarentino (BZ)

24 Capri Palace Jumeirah, L’Olivo – Capri (NA)

25 Romeo Hotel, Il Comandante Restaurant – Napoli

26 Principe Forte dei Marmi, Lux Lucis – Forte dei Marmi (LU)

27 Therasia Resort Sea & Spa, Il Cappero – Lipari (ME)

28 Locanda Don Serafino Relais & Châteaux, Locanda Don Serafino – Ragusa

29 Regina Isabella Resort, Indaco – Lacco Ameno (NA)

30 The Ashbee Hotel, St. George Restaurant by Heinz Beck – Taormina (ME)

31 Hotel Signum, Signum – Malfa Salina (ME)

32 Caruso – A Belmond Hotel, Ristorante Belvedere – Ravello (SA)

33 L’Andana-Tenuta La Badiola, La Trattoria Enrico Bartolini-Castiglione della Pescaia (GR)

34 Palazzo Avino, Rossellinis – Ravello (SA)

35 Hotel Villa Cimbrone, Il Flauto di Pan – Ravello (SA)

36 Savoy Beach Hotel, Tre Olivi – Capaccio Paestum (SA)

37 Il Sereno Hotel, Berton Al Lago – Torno (CO)

38 Hotel Le Agavi, La Serra – Positano (SA)

39 San Barbato Resort Spa & Golf, Don Alfonso 1890 San Barbato – Lavello (PZ)

40 Antonello Colonna Resort & Spa, Antonello Colonna Labico – Labico (RM)

41 Villa Laetitia, Enoteca La Torre – Roma

42 Zash Country Boutique Hotel, Zash – Riposto (CT)

43 Laqua Countryside, Laqua Countryside – Vico Equense (NA)

44 Vilòn Luxury Hotel, Adelaide – Roma

45 Bianca Relais, Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino – Oggiono (LC)

46 Villa Franca Positano, Li Galli Restaurant – Positano (SA)

47 Hotel Santa Caterina, Ristorante Glicine – Amalfi (SA)

48 Grand Hotel Parker’s, George Restaurant – Napoli

49 Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Il Refettorio – Conca dei Marini (SA)

50 Biafora Resort & Spa, Hyle – San Giovanni in Fiore (CS)

Non mancano certo gli Special Award di 50 Top Italy Luxury:

Miglior General Manager 2022 – Mulino Caputo Award

Stefania Siani – Villa Crespi, Relais & Chateaux Villa Crespi (Orta San Giulio – Novara)

Migliore Carta dei Vini 2022 – Prosecco DOC Award

Villa Feltrinelli, Grand Hotel a Villa Feltrinelli (Gargnano – Brescia)

Innovazione e Sostenibilità 2022 – Pastificio dei Campi Award

Due Camini, Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano – Brindisi)

Migliore Prima Colazione 2022 – Latteria Sorrentina Award

Imago, Hotel Hassler Roma (Roma)

Best Brunch 2022 – Pastificio dei Campi Award

Francescana at Maria Luigia, Casa Maria Luigia (Modena)

Miglior Servizio del Caffè 2022 – Caffè Borbone Award

Casa Vissani, Casa Vissani (Baschi – Terni)

Migliore Accoglienza 2022 – Mulino Caputo Award

Ristorante Belvedere, Caruso – A Belmond Hotel (Ravello – Salerno)

Best Design 2022 – D’Amico Award

Li Galli Restaurant, Villa Franca Positano (Positano – Salerno)

50 Top Italy Luxury è il risultato di tutta una serie di valutazioni, votazioni e ispezioni anonime che hanno decretato un risultato totalmente super partes che ha fotografato la situazione attuale di tendenza nel mondo della ristorazione di lusso. Un progetto firmato dal gruppo 50 Top amministrato da i suoi fondatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.