Vallo, a una settimana dal voto parla Ametrano: saremo opposizione propositiva

Ad una settimana dal voto per le elezioni amministrative a Vallo della Lucania, torna a parlare Marcello Ametrano, candidato sindaco per la lista SiAmo Vallo. Sul fronte numerico è stata una sconfitta sonora, imprevedibile alla vigilia. Di conseguenza netta è stata l’affermazione del sindaco Antonio Sansone. Ametrano ha però voluto comunque ringraziare quanti lo hanno sostenuto e soprattutto sottolineare che l’impegno politico del suo gruppo prosegue.

“Grazie alle donne e agli uomini che ci hanno votato e complimenti alla coalizione guidata dal dott. Antonio Sansone per il risultato raggiunto. E’ giunto il tempo di amministrare e coloro che lo dovranno fare hanno oggi più che mai una grande responsabilità avendo ottenuto un consenso forte da parte dei cittadini – esordisce Ametrano – Naturalmente ciò non toglie assolutamente valore a chi con il suo voto ha deciso di darci fiducia anzi la loro espressione di voto è la nostra forza. Il nostro impegno sarà massimo: rivolto a stimolare la nuova compagine nonché a vigilare con attenzione sul suo operato”.

Poi un messaggio agli elettori: “garantiamo una opposizione presente, pronta ad appoggiare le azioni che possono apportare miglioramenti alla nostra città nonchè pronta a contrastare con forza e vigore qualsiasi azione che possa portare nocumento alla nostra città”.

“La recente campagna elettorale ha visto toni aspri – ha aggiunto Ametrano – si è scaduti in offese anche personali, niente a che vedere con una sana ed equilibrata competizione politica. Dal canto nostro abbiamo cercato di marginalizzare le offese , abbiamo cercato di parlare di contenuti mettendo al centro dei nostri discorsi le nostre proposte. Ci dispiace se a volte anche noi siamo scaduti ma è stato necessario a causa dei continui attacchi ricevuti. E’ giunto il tempo di voltare pagina , è giunto il tempo del fare: la maggioranza dei cittadini ha scelto, la campagna elettorale è terminata, bisogna passare dai sogni alla realtà, dalle parole ai fatti. Noi ci SiAmo ! Vigileremo per verificare nel concreto le future scelte della nuova amministrazione, la loro coerenza con gli impegni assunti, la esecuzione corretta di tutto quanto ereditato da chi ha amministrato prima di loro”.

“Saremo una opposizione propositiva che svolgerà il suo ruolo in modo meticoloso, serio , responsabile ed attento , saremo accanto a tutti i cittadini e pronti ad ascoltare. Con le elezioni non finisce il Vostro compito: oggi più che mai abbiamo bisogno di voi . Insieme riusciremo ad operare al meglio per il bene della nostra città. Grazie a tutti voi, grazie a chi ci ha votato e grazie anche a chi non lo ha fatto. SiAmo Vallo e lo saremo sempre: oggi più che mai”, conclude Ametrano.