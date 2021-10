Settembre Culturale, parla il Consigliere Crispino. “Si pensa già al futuro” | VIDEO

AGROPOLI. Si è conclusa una settimana fa, la XIV edizione del “Settembre Culturale” presso il suggestivo Castello Angioino Aragonese. Abbiamo intervistato il Consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino, ideatore della rassegna, ecco le sue parole:

“Il bilancio è assolutamente positivo, ricordo quando, il primo anno, erano presenti autori locali ed era una scommessa con noi stessi, ma poi il pubblico ci ha dato fiducia, così come tutte le case editrici che ci “affidano” i loro autori per la presentazione ad Agropoli. L’organizzazione è massima, si lavora incessantemente tutto l’anno.

Quest’anno abbiamo avuto nomi importantissimi del mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo e una particolare attenzione ai giovani che, per me, non sono il futuro, ma sono il presente. Siamo già a lavoro per tanti nuovi progetti, l’idea è quella di istituire un Settembre Culturale tutto l’anno, perchè, investire sulla cultura, è importantissimo”.

Appuntamento, quindi, all’anno prossima con una nuova edizione che, siamo certi, porterà ancora tanto prestigio alla Città di Agropoli.