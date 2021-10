Lustra: precettori reddito di cittadinanza a lavoro

LUSTRA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Luigi Guerra, ha approvato un progetto destinato ai precettori del reddito di cittadinanza.

Il progetto si muoverà nell’ottica di valorizzare il patrimonio culturale, sociale, artistico, ambientale e formativo, a tutela del territorio.

Ecco le attività che svolgeranno i richiedenti

Nello specifico, i beneficiari, dovranno offrire supporto per le attività turistiche, radiodiffusione sonora a carattere comunitario, questo per quanto concerne l’ambito culturale; prestazioni sanitarie e sociosanitarie, cooperazione, agricoltura. Manutenzione degli spazi verdi e riqualificare, ove necessario, zone che necessita di interventi.

Infine, per quanto riguarda l’ambito formativo, collaboreranno alla promozione della legalità e le attività sportive e dilettantistiche.

Le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto è quello di valorizzare il territorio e mettere in campo opere che siano utili per tutta la collettività.

Il richiedente dovrà essere in possesso di uno o più requisiti per per poter beneficiare del reddito di cittadinanza. Assenza di occupazione da non più di due anni, età inferiore a 26 anni, disoccupazione involontaria.