Incidente sulla Mingardina: frontale tra due auto

Incidente stradale questa mattina poco dopo delle 12 sulla Mingardina. Due utilitarie hanno impattato frontalmente per cause in corso di accertamento. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Per fortuna non hanno riportato gravi ferite. Sul posto i Carabinieri della stazione di Centola.

Un altro incidente si è registrato intorno alle 11 lungo la Statale 18 tra Prignano e Torchiara. Una Opel Agila è finita fuori strada a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto i Carabinieri della stazione di Torchiara. Nessun problema per l’automobilista.